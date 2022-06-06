وزير التنمية المحلية يتفقد كورنيش النيل بدمياط ويفتتح حديقة بنت الشاطئ

تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، طريق كورنيش النيل الذى شهد أعمال تطوير بطول 3.200 كم وبتكلفة 65 مليون جنيه، حيث تم رفع كفاءة سور وممشى الكورنيش بما يتضمنه من برجولات مقاعد وأعمدة إنارة، إلى جانب تطوير الجزيرة الوسطى وإحلال كابلات الكهرباء وأعمدة الإنارة، بالإضافة إلى رفع كفاءة بالوعات صرف مياه الأمطار وزيادة عددها.

وخلال الزيارة التى رافقهم خلالها سفيرة سويسرا بالقاهرة "إيفون باومن"، والدكتور هشام الهلباوى مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة، تم استعراض الوضع السابق للكورنيش المُنشأ منذ عام 2006، ولم يشهد أى أعمال صيانة منذ عام 2013، الذى أدى إلى تعرضه لتآكل وصدأ فى السور وأعمدة الإنارة ووصول ذلك إلى مستوى الخطورة الداهمة على المارة، إلى جانب سوء حالة الطريق، كما تم عرض الوضع الحالى بعد التطوير.

وعلى جانب آخر، افتتح اللواء شعراوي ومحافظ دمياط حديقة بنت الشاطئ، التى شهدت عملية تطوير متكاملة بتكلفة 11 مليون جنيه، باعتبارها أهم حديقة تتميز بموقعها الرئيسى بقلب المدينة التى تم تسميتها بهذا الاسم تخليدا لذكرى الدكتورة عائشة عبدالرحمن المفكرة والكاتبة المصرية، حيث تضمن المشروع إحلال سور الكورنيش ورفع كفاءة تمثال الدكتورة عائشة عبدالرحمن، وسارى العلم، وإنشاء منطقتى للصيد ولعب الأطفال kids area ومقاعد وممشى، بالإضافة إلى تشجير الحديقة وإحاطتها بسور للحفاظ على مكوناتها وإنشاء مقاعد لانتظار سيارات الأجرة بنطاقها الخارجى.

وأشاد اللواء محمود شعراوي بأعمال التطوير ورفع كفاءة الكورنيش التي تم الانتهاء منها، وتوفير متنفس لأهالي محافظة دمياط والمترددين عليها من المحافظات المجاورة، خاصة في موسم الصيف يتميز بالشكل الحضاري والجمالي.

وذكرت المحافظ، أنه تم وضع استراتيجية محددة لتطوير ورفع كفاءة المحاور الهامة بالمدن، حيث لم تقتصر محاور التطوير على مدينة دمياط فقط، فقد تم تنفيذ تلك الأعمال بعدة مدن، مشيرة إلى أن المحافظة قد حققت خطوات كبيرة بملف التنسيق الحضارى، خاصة بعد تطوير كورنيش النيل بدمياط وأهم حديقة بها، وذلك لتحقيق الاستغلال الأمثل لإطلالة النيل، وتوفير مناطق ترفيهية للمواطنين مزودة بكل الخدمات.