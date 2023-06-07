فوز طالبة في الوادي الجديد بالمركز 7 على مستوى الجمهورية بالمسابقة البحثية حسن الخلق والتحلي بالأخلاق

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أعلن المهندس سيد عبد العزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، فوز الطالبة روبا ياسر إبراهيم، من مدرسة أبو بكر الصديق الابتدائية التابعة لإدارة الخارجة التعليمية بالمركز السابع على مستوى الجمهورية بالمسابقة البحثية حسن الخلق والتحلي بالأخلاق الحميدة والتي نظمتها الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية بوزارة التربية والتعليم.

وأوضح أنه جرى تنظيم المسابقة على مستوى الإدارات التعليمية بالتعاون والتنسيق مع توجيه عام التربية الاجتماعية، ونجحت التلميذة في جميع التصفيات حتى الوصول إلى الجمهورية.

وأكد على تقديره وامتنانه لإدارة الخارجة التعليمية وتوجيه عام التربية الاجتماعية ومدرسة أبو بكر الصديق الابتدائية للجهد المبذول والمتميز حتى الوصول إلى تلك النتيجة المتميزة والمشرفة.