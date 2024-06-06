نجم الإسماعيلي: الأهلي هياخد الدوري وشجعته في نهائي أفريقيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد عبدالرحمن مجدي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، أنه كان يشجع فريق الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي.

وقال عبدالرحمن مجدي، خلال حواره ببرنامج «ملعب أون تايم»، المذاع عبر فضائية «أون تايم سبورتس»: «شجعت الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا وشجعت الزمالك في نهائي الكونفدرالية، لأنهما أكبر ناديين في مصر وأنا مصري فأكيد هشجعهم».

وأضاف: «بيراميدز يسير بخطى ثابتة في الدوري من أول الموسم، ولكن الأهلي هو الذي سيتوج ببطولة الدوري».

وتابع: «بيراميدز السنة اللي فاتت من ماشي كويس جدًا والأهلي في أخر لحظة خد الدوري»، مضيفًا: «مباراة الأهلي وبيراميدز، بنسبة كبيرة هي التي ستحدد بطل الدوري».