الإنتربول يصدر نشرة حمراء بحق وزير المالية السابق في غانا على خلفية مزاعم فساد

أدرجت منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول"، اليوم الجمعة، وزير المالية السابق في غانا، كين أوفوري أتا، على قائمة نشرتها الحمراء، بتهمة استغلال المنصب العام لتحقيق مكاسب شخصية.

تأتي هذه النشرة بناء على طلب من المدعون في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا، والذين أعلنوا أن أوفوري أتا "هارب من العدالة" بعد تغيبه عن المثول أمام لجنة تحقيق هذا الشهر، لأسباب صحية.

وقال محامو الوزير السابق، إنهم قدموا إلى المحكمة سجلات طبية تثبت أنه يتلقى العلاج في الخارج. لكن لا يزال مكان وجوده الدقيق غير معروف.

وصرح محامي أوفوري أتا، فرانك ديفيس، لوكالة أسوشيتد برس (أ ب)، بأن إعلان موكله بأنه "هارب من العدالة" هو أمر "مهين للغاية" ويمثل "انتهاكا سافرا لحقوق أوفوري أتا في الحرية الشخصية وحرية التنقل".

وأوضح ديفيس بأن الوزير السابق أبلغ السلطات بنيته السفر خارج البلاد لتلقي العلاج الطبي منذ شهر فبراير.

يذكر أن نشرة الإنتربول الحمراء – رغم أنها لا تعد مذكرة توقيف – فإنها تنبه وكالات إنفاذ القانون بتحديد مكان وجود أوفوري أتا واحتجازه تمهيدا لتسليمه.

ويُتهم أوفوري أتا، الذي شغل منصب وزير المالية بين عامي 2017 و2024 عن الحزب "الوطني الجديد"، بالتورط في عدة قضايا فساد، من بينها إساءة استخدام 58 مليون دولار من الأموال العامة لمشروع بناء كاتدرائية وطنية لم ير النور مطلقا.