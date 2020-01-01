 وزير الخارجية الأمريكي يبحث هاتفيا مع الرئيس السنغالي جهود مكافحة كورونا - بوابة الشروق
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وزير الخارجية الأمريكي يبحث هاتفيا مع الرئيس السنغالي جهود مكافحة كورونا

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
أ ش أ
نشر في: الإثنين 6 يوليه 2020 - 9:25 م | آخر تحديث: الإثنين 6 يوليه 2020 - 9:25 م
بحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، هاتفيا، مع الرئيس السنغالي ماكي سال، تعزيز العلاقات التجارية بين الدولتين وجهود مكافحة جائحة كورونا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس، اليوم الاثنين، إن بومبيو ناقش - خلال الاتصال الذي جرى الخميس الماضي - اقتراح الرئيس سال بتخفيف عبء الديون على البلدان الضعيفة استجابة لجائحة كورونا.

وأضافت المتحدثة أن الرئيس سال وجه الشكر للولايات المتحدة على مساهماتها إلى جانب السنغال في جهودها لمكافحة جائحة كوفيد ـ 19.

من ناحية أخرى أشارت المتحدثة إلى أن بومبيو بحث هاتفيا مع نظيره المالديفي عبد الله شهيد تعزيز التعاون الثنائي والجهود المشتركة لمكافحة الوباء واستمرار الدعم الأمريكي للتنمية الاقتصادية في جزر المالديف.

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