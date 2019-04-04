وزير الخارجية العماني يبحث مع رئيس الدولية للصليب الأحمر الأوضاع الإنسانية في اليمن

بحث وزير الخارجية العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، اليوم الثلاثاء، مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر مورير، الأوضاع الإنسانية الراهنة والجهود المبذولة لإنهاء الصراع ورفع المعاناة عن الشعب اليمني.

وتبادل الطرفان وجهات النظر حول مختلف التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية.

من جانبه، أكد وزير الخارجية العماني حرص السلطنة على استمرار التعاون مع اللجنة الدولية واهتمامها بالقضايا الإنسانية ضمن الجهود السياسية والدبلوماسية؛ لإيجاد الحلول السلمية للقضايا والنزاعات، فيما أعرب مورير عن شكره للدعم الذي تقدمه السلطنة للعمليات الإنسانية التي تقوم بها اللجنة الوطنية للصليب الأحمر.