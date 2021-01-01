قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن قطاع الإنتاج الحيواني شهد اهتمامًا كبيرًا سواء في الاستثمارات التي تم ضخها والمشروعات التي تم تنفيذها لتوفير بروتين من أصل حيواني.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء أمس الاثنين، أن تم العمل من خلال عدد من المحاور أولها ترقيم الثروة الحيوانية بإنشاء قواعد بيانات لها، ثانيها تحسين السلالات، من خلال تطوير مراكز التلقيح الصناعي، ثالثها زيادة أعداد الرؤوس من خلال إطلاق العديد من المبادرات أهمها مشروع البتلو.

وذكر أنه كان مخصص نحو 700 مليون جنيه لمشروع البتلو، تم زيادتها إلى نحو 5 مليارات جنيه حاليًا، موضحًا أن عدد المستفيدين من هذا المشروع يصل إلى 30 ألف فلاح بـ300 ألف رأس ماشية.

وأوضح أن مشروعات الإنتاج الحيواني ساهمت بشكل كبير في توفير اللحوم الحية، مشيرًا إلى استقبال شحنات منها لموسم عيد الأضحى المبارك، إضافة إلى 96 ألف رأس ماشية.

وأشار إلى أن متوسط أسعار لحوم الخرام من 60 إلى 65 جنيهًا للكيلو، ومن 55 إلى 65 جنيهًا للحوم الأبقار، و55 جنيهًا للجوم الجاموس.



