سلطات شرقي أوكرانيا تحث المدنيين على اللجوء إلى ملاذ آمن

دعت السلطات في منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا السكان المدنيين إلى الفرار فيما تستمر قوات موسكو بقصف المنطقة.



وقال بافلو كيريلينكو حاكم دونيتسك عبر تطبيق تليجرام: "إن روسيا حولت منطقة دونيتسك بأكملها إلى بؤرة ساخنة خطرة بالنسبة إلى المدنيين كذلك. أدعو الجميع إلى الإخلاء! الإخلاء ينقذ الأرواح!".



وأعلن فاديم لياخ عمدة مدينة سلوفيانسك شرقي أوكرانيا أن الحافلات والقطارات وصلت لنقل المدنيين إلى غربي البلاد، وأضاف: "لا تقوموا بأي مخاطرة. أحزموا أمتعتكم!".



وذكر أن إجمالي 17 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 67 منذ بدء القتال في سلوفيانسك، وقال: "قتل شخصان بالأمس وأصيب سبعة جراء الهجمات".