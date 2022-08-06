 الجزائر تدين بشدة عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجزائر تدين بشدة عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

د ب أ
نشر في: السبت 6 أغسطس 2022 - 9:22 ص | آخر تحديث: السبت 6 أغسطس 2022 - 9:22 ص
أدانت الجزائر، مساء الجمعة بشدة العدوان الغاشم الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، معربة عن قلقها البالغ أمام هذا التصعيد الخطير الذي يضاف إلى سلسلة لا تنتهي من الانتهاكات الممنهجة بحق المدنيين في خرق واضح وجلي لجميع المواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في بيان لها: "وإذ تجدد تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني، تهيب الجزائر بالمجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الأممي للتدخل العاجل لوقف هذه الاعتداءات الاجرامية، وفرض احترام حقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه غير القابل للتصرف أو التقادم في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

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