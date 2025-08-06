مباحثات فلسطينية عُمانية بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية

بحث نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، ووزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد البوسعيدي، اليوم الأربعاء، مستجدات الوضع في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والتصعيد في الضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية أجراها "الشيخ" و"البوسعيدي"، وفق ما نشره المسئول الفلسطيني على حسابه بمنصة "إكس".

وقال الشيخ: "أجريتُ اتصالا هاتفيا مع بدر بن حمد البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، تم خلاله بحث آخر المستجدات في الأرض الفلسطينية، خاصة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والتصعيد الخطير في الضفة الغربية، بما في ذلك محاولات التهجير القسري التي ترفضها القيادة الفلسطينية بشكل قاطع".

وأضاف أنه أكد للوزير العماني "على ضرورة تعزيز العمل العربي والدولي للبناء على الزخم المتنامي تمهيدًا لعقد مؤتمر دولي للسلام في نيويورك خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، بهدف تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال واعتراف الدول الأعضاء بدولة فلسطين".

وشدد "الشيخ"، على "ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور المشترك في المحافل الإقليمية والدولية".

وترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة وتجوّع الفلسطينيين، وشددت إجراءاتها في 2 مارس الماضي بإغلاق المعابر أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، ما تسبب في تفشي مجاعة ووصولها إلى مستويات "كارثية".