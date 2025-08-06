التضخم يتباطأ في غانا أكثر من المتوقع

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انخفض معدل التضخم في غانا بمعدل أكبر من المتوقع في يوليو، معززا خفضا إضافيا لسعر الفائدة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وقال خبير الإحصاء الحكومي الحسن إدريسو للصحفيين في العاصمة أكرا اليوم، إن التضخم السنوي تباطأ ليصل إلى 12.1% في يوليو، مقارنة بـ13.7% في الشهر السابق.

وبلغ متوسط التقديرات لدى خمسة خبراء اقتصاد في مسح أجرته وكالة بلومبرج 12.4%. وأضاف أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.7% في الشهر الجاري.

وتستفيد البلاد من زيادة أسعار السلع، التي زادت قيمة السيدي الغاني العام الجاري مما ساعد على التحكم في التضخم.

ويقنع تباطؤ التخضم لجنة السياسة المالية في بنك غانا بخفض معدل الفائدة بشكل أكبر الشهر المقبل، بعد خفضها بمقدار 300 نقطة أساس لتصل إلى 25% الأسبوع الماضي.