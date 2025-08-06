جامعة ساكسوني مصر تفتح باب التقدم للطلاب الناجحين في الثانوية العامة والأزهرية

أعلنت جامعة ساكسوني مصر للعلوم والتكنولوجيا عن فتح باب التقدم للطلاب الناجحين في الثانوية العامة والثانوية الأزهرية بحد أدنى 53% والشهادات الأجنبية والمعادلة بحد أدنى 58% ، وذلك بالكليات الأربعة وهى: كلية تكنولوجيا الرعاية الصحية التى تحوى علي برنامجين وهما برنامج تكنولوجيا التمريض، تكنولوجيا الصحة العامة، الثانية كلية تكنولوجيا الادارة، التى تضم برنامج تكنولوجيا اللوجيستيات، وبرنامج تكنولوجيا إدارة الرياضة، والثالثة كلية تكنولوجيا الكهربائية الالكترونية والحاسبات والتى تضم تكنولوجيا أمن الحاسبات، والرابعة كلية تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية التى تضم تكنولوجيا ميكاترونيكس السيارات.

وذكر بيان صادر اليوم عن جامعة ساكسوني مصر أن برنامج ميكاترونيكس للسيارات يوفر للطالب الدراسة والتدريب العملي على أحدث تقنيات السيارات، مثل السيارات الكهربائية والذكية، وهى تهتم باعداد الطالب لسوق العمل محليًا ودوليًا، خاصة في دولة ألمانيا والتى لديها احتياج كبير في هذا التخصص، ونظام الدراسية يسمح بالحصول على دبلوم تكنولوجي مدته عامين، وبعدها يكمل الطالب دراسته للحصول على درجة البكالوريوس التكنولوجي، وهذا التخصص لديه فرص عمل عديدة في شركات السيارات على مستوى العالم، ويحصل الطالب على خصم قدره 10% من اجمالي المصروفات.

وأضاف البيان أن برنامج أمن الحوسبة يؤهل الطلاب بمهارات متقدمة في التشفير وإدارة أمن المعلومات، من خلال إعداد كوادر تقنية متخصصة في حماية الأنظمة والبيانات الرقمية من التهديدات السيبرانية المتطورة، بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل الألماني المتنامي، ويشمل البرنامج فرصًا للتدريب العملي والحصول على شهادات دولية معترف بها تعزز جاهزية الخريجين للوظائف في قطاع الأمن السيبراني، ويحصل الطالب المتقدم للدراسة في هذا البرنامج على خصم قدره 20% عند التقديم المبكر.

ونوه البيان إلى أن كلية الرعاية الصحية بجامعة ساكسوني مصر تُعد الطلاب لتلبية الطلب المتزايد في سوق العمل الألماني على الكوادر الصحية المؤهلة، حيث يُركّز البرنامج على تنمية المهارات العملية وفقًا للمعايير الأوروبية في مجالات الرعاية، التمريض، والصحة العامة، مما يفتح آفاقًا واسعة للعمل في المستشفيات ومؤسسات الرعاية بألمانيا، ويحصل الطالب المتقدم للدراسة في البرنامج على خصم 20 % عند التقديم المبكر.

بينما تُهيئ كلية تكنولوجيا الإدارة في تخصصي اللوجستيات والإدارة الرياضية بجامعة ساكسوني مصر الطلاب لمتطلبات سوق العمل المصري والألماني الذي يشهد إقبالا كبيرا على مجالي سلاسل الإمداد والفعاليات الرياضية، ويجمع البرنامجين بين المعرفة الإدارية والتطبيقات العملية، بما يؤهل الخريج للعمل في كبرى الشركات، ومراكز التوزيع، والمؤسسات الرياضية المحلية والدولية، ويحصل الطالب على خصم يصل لـ20% ببرنامج اللوجيستيك، بينما يحصل الطالب المتقدم لبرنامج الإدارة الرياضية على خصم يصل إلى 50%.

ويمكن للطلاب أن يتقدموا للالتحاق بالجامعة من خلال الرابط التالي: https://portals.seu.edu.eg/welcome

ووقعت جامعة ساكسوني مصر العديد من الشركات بهدف ربط الصناعة بالدراسة الأكاديمية، وأن هناك رؤية لفتح الآفاق أمام الطلاب للعمل في الأسواق الألمانية والعالمية والمحلية، إلى جانب الاهتمام بتدريس اللغة الألمانية، وتثقيف الطلاب ووضع إطار معرفي يساعدهم على الحياة في المجتمع الألماني والخارجي، كذلك يحصل الطالب على شهادة معتمدة من الغرفة العربية الألمانية للتجارة والصناعة وسيكون معترف بالشهادة في دولة ألمانيا والدول الأوروبية.

وتمتلك جامعة ساكسوني مصر للعلوم التطبيقية والتكنولوجية مجموعة من المعامل الحديثة التى تساهم في تلقى الطلاب التدريبات العملية التى يتطلبها سوق العمل، في اطار كونها جامعة تطبيقية تعتمد على أن يكون الشق العملي في الدراسة يتضمن 60% على أن يكون الجانب النظرى يثمل نسبة 40% بحيث يطبق الطالب ما يتعلمه بشكل تطبيقي.