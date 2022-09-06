أجرى خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مساء اليوم، جولة تفقدية، بمدينة شرم الشيخ لتفقد إنشاء بعض الميادين في إطار الاستعدادات لاستضافة شرم الشيخ مؤتمر الأمم الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP 27 المقرر عقده في نوفمبر 2022.

وذكر بيان للمحافظة أن خالد فودة قام - خلال الجولة - بتفقد العمل بإنشاء بعض الميادين التي تصل لـ13 ميدانا رئيسيا وفرعيا بشرم الشيخ ومنطقة نبق، بالتعاون مع رجال الأعمال والمستثمرين بشرم الشيخ، حيث تفقد المحافظ أعمال إنشاء ميدان "ريتشي" أمام بوابة دلتا شرم بطريق السلام، ويشمل العمل بالميادين أعمال مساحات خضراء، وتجميل وأعمال إنارة ليلية، ونافورات مائية، وسواري أعلام الجمهورية.

وأضاف البيان أن المحافظ تفقد أيضا -خلال الجولة التي رافقه فيها الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، ومحمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، وممثلي الشركات والجهات المنفذة - أعمال تطوير المشاية السياحية بمنطقة خليج نعمة بشرم الشيخ، وشدد على توحيد لافتات المحلات بشكل حضاري جمالي وتعميم الهوية البصرية لمدينة شرم الشيخ، في إطار تطوير خليج نعمة.

وأوضح البيان أن ذلك يتماشى مع أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق بالمدينة وأعمال الزراعات ونشر المساحات الخضراء ضمن تحول المدينة للأخضر وفي إطار الاستعداد لاستضافة مدينة شرم الشيخ لمؤتمر تغير المناخ.