رئيس جامعة العريش: صرف مكافأة إجادة بقيمة 1500 جنيه للعاملين وأعضاء هيئة التدريس

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قرر الدكتور أيمن الشبيني رئيس جامعة العريش، صرف مكافأة إجادة بقيمة 1500 جنيه، دعمًا لمنظومة العمل وتحفيزًا لجميع منتسبيها على مواصلة العطاء والتميز.

وبحسب بيان جامعة العريش، يصرف البدل لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعة، والعاملين على بند الاستعانة والصناديق الخاصة؛ تقديرًا لما يبذلونه من جهود مخلصة في سبيل الارتقاء بمنظومة العمل الأكاديمي والإداري والخدمي بالجامعة.

وأكد الدكتور أيمن الشبيني، حرصه الدائم على دعم وتحفيز منتسبي الجامعة، بما يسهم في تعزيز روح الانتماء والعمل الجماعي، ومواصلة الجهود لتحقيق المزيد من الإنجازات والتميز خلال المرحلة المقبلة.