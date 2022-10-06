نقل نتنياهو إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية في كنيس يهودي

قال متحدث باسم حزب العمل الإسرائيلي مساء الأربعاء إن زعيم المعارضة الإسرائيلية رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو نُقل إلى المستشفى بعد شعوره بتوعك في كنيس يهودي خلال صلاة يوم الغفران.

وقال المتحدث إن فحوصات نتنياهو الأولية جاءت طبيعية وإنه يشعر الآن بتحسن لكنه سيبقى في المستشفى طوال الليل كإجراء احترازي. وأضاف أن نتنياهو /72 عاما/ صام خلال العطلة.

وتمنى رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد لنتنياهو الشفاء العاجل في تغريدة على تويتر في وقت لاحق من المساء.

ومن المقرر أن تنتخب إسرائيل برلمانا جديدا في الأول من نوفمبر ويسعى نتنياهو للعودة كرئيس للوزراء بعد الإطاحة به الصيف الماضي بعد أن تولى السلطة منذ عام 2009.

ويصوم العديد من اليهود في يوم الغفران ، ويمتنعون عن الطعام والشراب لمدة 25 ساعة. وبدأ ذلك اليوم، الذي يعتبر الأهم في الديانة اليهودية، مساء الثلاثاء بعد غروب الشمس وانتهى مساء الأربعاء.

وتحدث حالات طوارئ كل عام. وخلال هذا العام، عولج 268 شخصا بعد الإغماء أو الجفاف أو الشعور بتوعك بسبب الصيام، وفقا للسلطات المحلية.