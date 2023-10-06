الحكومة السورية: 80 شهيدا و240 مصابا ضحايا الهجوم على الكلية الحربية

أعلن وزير الصحة السوري الدكتور حسن الغباش مساء اليوم الخميس، أن :" العمل الإرهابي في الكلية الحربية بحمص أدى إلى سقوط 80 شهيدا و 240 مصابا بينهم نساء وأطفال في حصيلة غير نهائية".

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن الغباش قوله في اتصال مع قناة السورية: هناك إصابات كثيرة وفيها عدد كبير من النساء والأطفال من ذوي الخريجين، منهم ست نساء وستة أطفال، ونحو 240 مصاباً منهم 55 إصابة من النساء و22 من الأطفال كانوا موجودين لحضور حفل التخريج "، مبيناً أن هذه الحصيلة قابلة للزيادة نظراً لوجود مصابين حالتهم خطيرة.

وأضاف الغباش أنه تم استنفار جميع المشافي المدنية سواء التابعة لوزارة الصحة أو لوزارة التعليم العالي، وكذلك المشفى العسكري، مشيراً إلى أن وضع الجرحى متفاوت، إذ حتى الآن هناك جرحى يدخلون غرف العمليات الجراحية الضرورية.

وأوضح وزير الصحة أنه تم وضع منظومة الإسعاف في حمص وطرطوس وحماة على أهبة الاستعداد لحظة وقوع الحادث، كما استقدمت سيارات إسعاف مع طواقمها من محافظة ريف دمشق.

وأضاف المسؤول السوري أنه تم أيضا استقدام أيضاً الكوادر الطبية اللازمة في الخدمات الطبية العسكرية لمواكبة هذه الفاجعة الكبيرة جراء العمل الإرهابي الذي استهدف مدنيين وليس فقط خريجين، ووصفها بأنها هي كارثة حقيقية.