إعلان جوائز الدورة السابعة لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما

أعلن مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما برئاسة الدكتور أسامة رؤوف، جوائز الدورة السابعة من المهرجان، خلال حفل ختام المهرجان الذي أقيم أمس السبت، على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية.

وقدم رؤوف، شهادات مشاركة لجميع المشاركين وأبدي سعادته بمنصة مونودراما الصعيد التي تخدم إبداعات شباب الصعيد .

وكشف الناقد أحمد خميس، عن جوائز مسابقة التأليف للمونودراما، حيث فاز بالمركز الأول من مصر نجاح عبدالنور عن نص «السيد تمام»، وفاز بالمركز الثاني المؤلف المصري خالد توفيق عن نص «بكرة أشتري جناحات»، وجاءت جائزة المركز الثالث مناصفة بين منير راضي من العراق عن نص «ليدي مكبث»، وتسلم الجائزة عنه الفنان العراقي راسم منصور، والمؤلف سعيد عطور عن نص «الخياطة» من المغرب.

وكانت لجنة تحكيم مسابقة التأليف بالمهرجان، قد تشكلت من الفنان حمد الظنحاني من الإمارات العربية المتحدة، والكاتب أنور الشعافي من تونس، والكاتب والناقد دكتور محمود سعيد من مصر .

وأما مسابقة النقاد، فقد فازت بشهادة لجنة التحكيم في التمثيل الفنانة اليونانية ديسبينا عن العرض اليوناني «ميديا»، وفاز بشهادة التحكيم الخاصة عن التأليف العرض السوداني «الغراب الأبيض» للمؤلف سجاد الجوذري ومن إخراج محمد حس طيارة.

وفاز بجائزة المركز الأول من جوائز لجنة تحكيم النقاد للعرض المتكامل، العرض المصري / السعودي «يوميات ممثل مهزوم»، وجائزة المركز الثاني فاز به العرض الإماراتي «قطرة»، وفاز بالمركز الثالث العرض العماني «سمكة».

وكرم المهرجان لجنة مسابقة النقاد والتي كانت قد تشكلت من الفنانة آبا خادم الله من المغرب، والفنان إكرام عزوز من تونس، والفنان سامح مجاهد من مصر.

وكرم المهرجان، لجنة المسابقة العامة للمونودراما والتي قد تشكلت من الفنان محسن منصور من مصر، والكاتبة والمؤلفة الدكتورة ملحة عبدالله من السعودية، والفنان القدير حسين محمود العنزي من العراق.

وفي المسابقة العامة، فاز بشهادات لجنة التحكيم الخاصة عرض «وجود» من الكويت، وفي السينوغرافيا عرض «ودارت الأيام» للفنان والمخرج فادي فوكيه، وفي التمثيل الفنان نصار النصار من الكويت، والفنانة المصرية نيرفانا الخطيب عن مونودراما الأردن «رحيل».

وجاءت الجوائز كالتالي: حيث ذهبت جائزة أفضل ممثل إلى خوسيه أنطونيو عن عرض إسبانيا «العقرب»، وجائزة أفضل إخراج إلى المخرج إياد الريموني عن مونودراما «رحيل» من الأردن، وجائزة أفضل عرض متكامل إلى مونودراما «العقرب» من إسبانيا .

وتقديرا لمجهوداتهم، كرم الدكتور أسامة رؤوف رئيس ومؤسس المهرجان، أعضاء اللجنة المنظمة، وعرض فيديو مجمع لكل فعاليات المهرجان من عروض وورش وندوات ومنصات المونودراما الثلاثة بالمهرجان (الشاشة والحكواتى والصعيد) .

يشار إلى أن الدورة السابعة لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، أقيمت تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، في الفترة من 1 حتى 5 أكتوبر الجاري، وشارك فيها عدد من الدول العربية والأجنبية هم: "مصر، وفلسطين، والمغرب، والإمارات، والسودان، والأردن، وتونس، والعراق، والجزائر، وسلطة عمان، والسعودية، والكويت، ولبنان، وكندا، واليونان، وأسبانيا، وكوريا، وإيطاليا، والمجر".