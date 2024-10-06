محافظ القاهرة والشرشابي يتفقدان أعمال رفع كفاءة الجزر الوسطى لطريق صلاح سالم

تفقد اللواء إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، الأعمال الجارية لرفع كفاءة الجزر الوسطى لطريق صلاح سالم، في المنطقة الممتدة من نزلة كوبري المطار حتى ميدان العباسية، والتي تتضمن دهان الأسوار المطلة على الطريق والبلدورات وأرصفة الجزر الوسطى، بالإضافة إلى زيادة المسطحات الخضراء وتطوير اللاند سكيب ومراجعة الإنارة.

ووجه محافظ القاهرة لهيئة نظافة وتجميل القاهرة بالمتابعة المستمرة لهذه المنطقة، خاصة وأنها تعد أول ما يقابل القادم إلى مصر، مطالبًا بتكثيف التشجير وعمل صيانة شاملة للمزروعات، والفازات الديكورية بطول الطريق.

رافق المحافظ في جولته اللواء يحيى الأدغم، السكرتير العام، واللواء إيهاب الشرشابي، رئيس هيئة نظافة وتجميل وانارة القاهرة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

جاء ذلك في إطار احتفالات محافظة القاهرة بنصر أكتوبر ورفع علم مصر أعلى الساري الذي أقامته الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة على ارتفاع 30 مترًا، ضمن أعمال تطوير طريق صلاح سالم.