هاكابي: بفضل ترامب هناك اتفاق للإفراج عن الرهائن المتبقين ووضع أسس السلام

نقلت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الاثنين، عن السفير الأمريكي في إسرائيل، مايك هكابي، قوله إنه "بفضل (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب هناك اتفاق للإفراج عن الرهائن الـ48 المتبقين – أحياءً وأمواتًا – من زنزانات غزة ووضع الأسس لسلام دائم".

وأضاف هاكابي أن "الولايات المتحدة تقف بثبات مع حليفتها وشريكتها المقربة إسرائيل"، مؤكدا أن "إسرائيل لن تقف وحدها أبدًا ولن ننسى أبدًا يوم 7 أكتوبر 2023".

وفي وقت سابق، نقلت وكالة سما الفلسطينية عن مصادر مقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قولها إن ترامب كان قد أبدى امتعاضه من سياسة نتنياهو وألاعيبه.

وعندما حاول اعتبار رد حماس على خطة ترامب سلبيّاً، قائلًا إن "هذه ليست نعم ولكن، بل إنها لا كبيرة. وأنا لا أرى فيها ما يستدعي الاحتفال"، قال له ترمب في مكالمتهما الأخيرة: "بحق السماء، لماذا أنت سلبي على هذا النحو. وقف الحرب الآن هو انتصار".

ومع ذلك فإن ترامب يركز في خطاباته العلنية على مهاجمة حماس وتهديدها. ويفسر هذا التوجه في تل أبيب على أنه مساعدة لنتنياهو ليتخطى المعارضة الشديدة لخطة ترامب في حزب الليكود وأحزاب اليمين المتطرفة.