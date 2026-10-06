التحالف بقيادة السعودية يعلن تدمير مخازن أسلحة وزوارق مفخخة في الحديدة

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أعلن التحالف الذي تقوده السعودية اليوم الاثنين، تنفيذ عملية عسكرية في محافظة الحديدة غربي اليمن، قال إنها استهدفت مواقع عسكرية تابعة لجماعة الحوثيين.

وقال تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف، إن القوات البحرية للتحالف نفذت العملية، مشيراً إلى أنها أسفرت عن "تدمير مخازن أسلحة ومستودعات لزوارق مفخخة وألغام بحرية".

وأوضح المالكي أن العملية تأتي ضمن "أهداف التحالف الرامية إلى حماية أمن الملاحة البحرية في مضيق باب المندب".

وفي المقابل، وصفت جماعة الحوثيين العملية بأنها "عدوان سعودي" استهدف جزيرة كمران ومديرية الصليف في محافظة الحديدة، وفق ما نقلته قناة "المسيرة" الفضائية الناطقة باسم الحوثيين.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار المعارك في عدة جبهات، بينها تعز والساحل الغربي والجوف ومأرب، عقب إعلان القيادة اليمنية بدء عملية "فجر اليمن".