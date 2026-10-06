نائب محافظ المنيا يفتتح معرض «أوكازيون دمياط للأثاث» على كورنيش النيل بمشاركة 25 عارضًا

نيابة عن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، افتتح الدكتور محمد جبر، نائب المحافظ، مساء اليوم الاثنين، يرافقه اللواء محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أحمد جميل، السكرتير العام المساعد للمحافظة، معرض «أوكازيون دمياط للأثاث» المقام على كورنيش النيل بميدان صفي الدين أبو شناف بمدينة المنيا، بمشاركة 25 عارضًا من أصحاب مصانع ومعارض الأثاث بدمياط، وتنظمه الغرفة التجارية بدمياط ممثلة في شعبة الأثاث، تحت رعاية اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، والدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، في إطار التعاون والتكامل التنموي وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المحلية.

وتأتي إقامة المعرض دعمًا للصناعة الوطنية وتشجيع المنتج المحلي، من خلال توفير منافذ تسويقية مباشرة أمام صناع الأثاث، وإتاحة منتجات متنوعة تتميز بالجودة والأسعار التنافسية، بما يلبي احتياجات المواطنين، وخاصة الشباب المقبلين على الزواج، ويسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر المصرية.

وعقب الافتتاح، تفقد نائب محافظ المنيا ومرافقوه مختلف أجنحة المعرض، التي تضم غرف النوم والصالونات والانتريهات وغرف الأطفال، إلى جانب تصميمات الأثاث العصري، واستمع إلى شرح من العارضين وممثلي شعبة الأثاث حول المنتجات المعروضة ومراحل تصنيعها ونسب التخفيضات والعروض المقدمة للجمهور.

وأشاد نائب المحافظ بما تتميز به صناعة الأثاث الدمياطي من جودة في الخامات ودقة في التصنيع وتنوع في التصميمات، مؤكدًا أن مثل هذه المعارض تتيح للمواطنين فرصة الحصول على منتجات متميزة بأسعار مناسبة، وتدعم في الوقت نفسه المنتجين والحرفيين وتفتح آفاقًا جديدة للتسويق.

جاء ذلك بحضور الدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة المنيا، ومحمد عبد اللطيف فايد، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة دمياط، ووليد مسعد الشناوي، مدير عام الشؤون الاقتصادية بالغرفة التجارية بدمياط، وهاني الحجري، رئيس شعبة الأثاث بالغرفة التجارية بدمياط.

ويُقام معرض «أوكازيون دمياط للأثاث» بموقع متميز على كورنيش النيل بمدينة المنيا بجوار معهد الأورام، وتستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر الجاري، ويستقبل الجمهور يوميًا من الساعة 12 ظهرًا وحتى 12 منتصف الليل، بما يتيح للمواطنين فرصة الاطلاع على مجموعة متنوعة من منتجات الأثاث والاستفادة من التخفيضات والعروض المقدمة خلال فترة المعرض.