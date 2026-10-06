تعليق مؤقت لحركة الطيران في مطار شتوتجارت إثر تهديد كاذب بوجود قنبلة

توقفت حركة الطيران مؤقتا في مطار شتوتجارت في ألمانيا ، يوم الإثنين، بسبب عملية للشرطة، بعدما زعم رجل أنه يحمل قنبلة، وفقا للشرطة.

وتسبب التهديد الكاذب بوجود قنبلة في مطار شتوتجارت في فوضى مرورية واسعة واضطراب رحلات آلاف الأشخاص.

وأفادت الشرطة الاتحادية بأن حركة الطيران اضطرت إلى التوقف لنحو ساعة ونصف، بين الساعة 0430 و0600 مساء بالتوقيت المحلي (1430 و1600 بتوقيت جرينتش)، بسبب عملية للشرطة في المنطقة الأمنية بالمطار.

وقال متحدث إن الشرطة الاتحادية اضطرت إلى إخلاء صالات المنطقة الأمنية وتعليق جميع عمليات الوصول والمغادرة، بعدما أبلغ رجل / 24 عاما / أحد موظفي المطار، عقب اجتيازه التفتيش الأمني، بأنه يحمل قنبلة في أمتعته.

ورُفعت هذه الإجراءات بعد ذلك بوقت قصير. وأكد تفتيش المنطقة المتضررة عدم وجود أي تهديد فعلي، وفقا للشرطة الاتحادية.

وقالت الشرطة إن الرجل / 24 عاما/ مُنع من الصعود إلى رحلته المتجهة إلى الغردقة في مصر. وبدأت تحقيقات أولية معه للاشتباه في الإخلال بالسلم العام من خلال التهديد بارتكاب جرائم جنائية. وتم الإفراج عنه لاحقا.

واستؤنفت حركة الطيران تدريجيا بعد ذلك، وأُعيد فتح نقاط التفتيش الخاصة بالركاب. وأوضحت الشرطة الاتحادية أنه بعد تفتيش المنطقة المتضررة، أمكن استبعاد وجود أي تهديد.

تأثر نحو 30 رحلة جوية و3 آلاف شخص

وقالت متحدثة باسم المطار إن الإجراءات الأمنية أثرت على نحو 30 رحلة جوية وحوالي 3 آلاف شخص.

واضطرت تسع رحلات إلى الإلغاء بالكامل. كما جرى تحويل تسع رحلات أخرى، معظمها إلى مطاري نورنبرج وكارلسروه/بادن-بادن. بالإضافة إلى ذلك، تأخرت 11 رحلة لمدة تصل إلى ثلاث ساعات.

وأضافت المتحدثة: "ساعات المساء هي فترة الذروة في المطار، إذ تُجدول خلالها العديد من الرحلات. وعندما يحدث اضطراب في هذا التوقيت، يكون الأمر صعبا للغاية".

ووفقا للشرطة، اضطر جميع الركاب إلى الخضوع للتفتيش الأمني مرة أخرى بسبب إخلاء المنطقة الأمنية. واستغرق الأمر بعض الوقت بعد ذلك حتى تعود الأوضاع إلى طبيعتها.