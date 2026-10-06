الرئيس الروماني يرشح رئيسا رابعا للوزراء في محاولة لإنهاء الأزمة الممتدة

رشح الرئيس الروماني نيكوسور دان اليوم الإثنين دبلوماسيا وصحفيا سابقا لتولي منصب رئيس الوزراء، في محاولته الرابعة لإنهاء أزمة سياسية مستمرة منذ أشهر بعد فشل ثلاثة مرشحين سابقين في تشكيل حكومة.

ورشح الرئيس دان لوكا نيكوليسكو (55 عاما)، وهو وزير دولة في وزارة الخارجية ومنسق وطني لعملية انضمام رومانيا إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية منذ عام 2022.

ويأتي الترشيح بعد أقل من أسبوع من رفض المشرعين لحكومة جديدة اقترحها سيجفريد موريسان، ثالث رئيس وزراء كلفه دان بتشكيل حكومة لإنهاء الجمود الممتد.

وفي قصر كوتروسيني الرئاسي في العاصمة بوخارست، وصف دان نيكوليسكو بأنه الشخص الذي يتمتع بأفضل فرصة للحصول على أغلبية برلمانية، وقال إنه "أمر حيوي وعاجل بالنسبة لرومانيا أن يكون لديها حكومة".

وقال "السيد نيكوليسكو حر في اتخاذ قرار بشأن الصيغة المحددة للحكومة السياسية التكنوقراطية بعد مناقشات متعمقة مع الأحزاب. الأهم هو تأمين الأغلبية البرلمانية."

وأضاف دان أن الحكومة بقيادة نيكوليسكو "ستحافظ على مسار رومانيا المؤيد للغرب وتحترم جميع الأهداف والالتزامات المالية التي تعهدت بها البلاد".

وبعد قبول ترشيحه، قال نيكوليسكو إنه يدرك أن رومانيا "تمر منذ مدة طويلة بفترة من عدم اليقين السياسي" على خلفية الصعوبات الاقتصادية والدولية، وإنه سيجري مشاورات مع الأحزاب السياسية في الأيام المقبلة ثم يقدم فريقا للحكم.