 نشر مذكرات البابا فرنسيس الشهر المقبل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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نشر مذكرات البابا فرنسيس الشهر المقبل

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 - 4:55 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 - 4:55 ص

  من المقرر نشر اليوميات التي دونها البابا فرنسيس قبل فترة حبريته وخلالها، هذا الخريف للمرة الأولى.

وأعلنت دار إيمدج، وهي إحدى دور النشر التابعة لمجموعة "بينجوين راندوم هاوس" للنشر المسيحي، اليوم الإثنين أن كتاب "يوميات البابا فرنسيس الخاصة" سيصدر باللغة الإنجليزية وأربع لغات أخرى في 24 نوفمبر/تشرين الثاني.

ووفقاً لدار إيمدج، سيقدم الكتاب "لمحة استثنائية" عن "آمال ومخاوف، ومعاناة وصلوات" البابا الراحل.

وسيصدر الكتاب بالشراكة مع دار نشر الفاتيكان، المعروفة اختصاراً بـ (إل إي في).

وتشمل مذكرات البابا الفترة من ديسمبر 1992، أي أكثر بقليل من عقد من الزمن قبل توليه البابوية، وحتى أغسطس/آب 2024، أي قبل ثمانية أشهر من وفاته وخلافة البابا ليو الرابع عشر له.


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