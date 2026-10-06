الحوثيون يعلنون تنفيذ 3 عمليات استهدفت منشآت سعودية

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، أنها نفذت 3 عمليات عسكرية بصواريخ باليستية ومجنحة وطائرات مسيرة، استهدفت منشآت في السعودية.

وقالت جماعة الحوثي في بيان لها، إنها هاجمت مطار الملك خالد في الرياض، ومصفاة أرامكو في رابغ، ومطار أبها، وقاعدة خميس مشيط، ومعسكر عاكفة في عسير ومواقع في نجران وجازان.

وقالت الجماعة إن الإصابة في مطار الملك خالد بالرياض "كانت دقيقة ومباشرة"، وأدت إلى تعطل حركة الملاحة الجوية فيه، بينما أدت الإصابة في مصفاة أرامكو بمنطقة رابغ إلى اشتعال النيران في الموقع المستهدف. وأضافت أن الإصابات في مطار أبها وقاعدة خميس مشيط ومواقع نجران وجيزان كانت دقيقة.

وجاء في البيان أن السعودية شنت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 60 غارة جوية وصاروخية استهدفت العاصمة صنعاء ومحافظات الجوف وتعز وحجة وصعدة ومأرب، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وفق ما أعلنته الجماعة. وأشارت إلى أن إجمالي الغارات السعودية منذ بدء التصعيد بلغ 1576 غارة جوية وصاروخا.

وحذرت الجماعة كل شركات الطيران العالمية التي تستخدم الأجواء السعودية من مواصلة رحلاتها، قائلة إن هذه الأجواء أصبحت "مسرحا لعملياتنا".

وأكدت جماعة الحوثي في ختام بيانها أنها تمتلك من "القدرات والإمكانات" ما يجعلها قادرة على مواجهة التصعيد، وأنها أعدت العدة لمثل هذا اليوم، على حد تعبير البيان.