الحكم بالسجن المؤبد على المغني السابق في برنامج «أمريكان أيدول» كاليب فلين بتهمة قتل زوجته

حكم على قس موسيقي سابق في أوهايو شارك لفترة وجيزة في برنامج "أمريكان أيدول"، بالسجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط اليوم الاثنين، بعد أن أدانته هيئة محلفين بقتل زوجته أثناء إقامته علاقة غير شرعية.

وقال الادعاء العام إن كاليب فلين /40 عاماً/ قام بتزييف عملية اقتحام لمنزله في فبراير الماضي بعد إطلاق النار على زوجته أشلي فلين /37 عاماً/، وهي معلمة مدرسة ومدربة كرة طائرة، حيث ادعى سابقاً أنها قتلت على يد لص.

وفي ظهوره عام 2013 ببرنامج "أمريكان أيدول"، أخبر فلين مشاهدي التلفزيون كيف شجعته زوجته على السعي وراء أحلامه في مسابقة الغناء، علمًا أنه لم يتأهل إلى المنافسة الرئيسية في هوليوود.