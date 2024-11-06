رئيس إستونيا: نثمن جهود مصر كوسيط وصانع للسلام في المنطقة

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ثمن الرئيس الإستوني ألار كاريس، جهود مصر لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، التوصل إلى تسوية سلمية للحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أن بلاده تُقدر دور مصر كوسيط وصانع للسلام في المنطقة.

وأكد دعم إستونيا لـ«حل الدولتين»، باعتباره الحل الوحيد لتحقيق السلام الدائم، وضمان أمن إسرائيل، وإقامة دولة فلسطين.

وشدد على أهمية العمل على إدخال المزيد من المساعدات إلى غزة، ودعم الأمم المتحدة في أعمالها فيما يتعلق باللاجئين الفلسطينيين.

وأعرب عن تطلعه لزيارة المتحف المصري الكبير، معقبًا: «إستونيا وجهة رئيسية للسياح المصريين، ونقدر النيل الجميل والثقافة المصرية، كما أشكر الرئيس والشعب المصري على حفاوة الاستقبال».