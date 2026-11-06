أحمد عنتر يفوز في جائزة يوسف إدريس للقصة القصيرة 2026 عن «خلف الصفيح»

فاز الكاتب والصحفي أحمد عنتر بالمركز الثالث في جائزة يوسف إدريس للقصة القصيرة لعام 2026، التي ينظمها نادي القصة المصري، عن قصته «خلف الصفيح».

وجاء فوز عنتر عقب منافسة أدبية بين الأعمال المشاركة في الجائزة، التي تحمل اسم الأديب الكبير يوسف إدريس، أحد أبرز رواد القصة القصيرة في الأدب العربي.

وأعلنت لجنة الجوائز، برئاسة الروائي أحمد قرني، أسماء الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، حيث حصل الكاتب عبد الرحمن مسعد محمد شحاتة على المركز الأول، والكاتب هشام عيد عبد العزيز على المركز الثاني، فيما حصد أحمد عنتر المركز الثالث عن قصته «خلف الصفيح».

وأكد الروائي أحمد قرني، رئيس لجنة الجوائز، أن المنافسة بين الأعمال المشاركة كانت قوية، وأن الفروق بين الأعمال التي وصلت إلى القائمة القصيرة كانت محدودة، بما يعكس المستوى الأدبي المتميز للنصوص المتنافسة.

وأشار إلى أن جميع مراحل التحكيم اتسمت بالشفافية والحياد، مثمنًا جهود أعضاء لجان التحكيم الذين تولوا تقييم الأعمال واختيار النصوص الفائزة.

ويأتي هذا التتويج إضافة إلى المسيرة الأدبية لأحمد عنتر، الذي يجمع بين الكتابة الإبداعية والعمل الصحفي، وله إسهامات في القصة القصيرة والأعمال الأدبية، إلى جانب خبرته الممتدة في الصحافة والتحرير وإدارة المحتوى الإعلامي.

ومن المقرر أن ينظم نادي القصة المصري، برئاسة الكاتب محمد السيد عيد، حفلًا لتكريم الفائزين بجائزة يوسف إدريس للقصة القصيرة وجائزة الكاتب الصغير منى ماهر لعام 2026، إلى جانب تكريم الكتاب الذين وصلت أعمالهم إلى القوائم القصيرة للجائزتين.

ويُقام حفل التكريم يوم السبت 28 نوفمبر 2026، في الخامسة مساءً، بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية، بحضور عدد من الأدباء والكتاب وأعضاء مجلس إدارة نادي القصة ولجان التحكيم.