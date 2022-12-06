طبيب نفسي: أكثر من 33 دولة تقر زواج المثليين

أكدت الدكتورة النفسية براءة جاسم، أن هناك أكثر من 33 دولة تقر الزواج بين المثليين وفي الغرب أصبح يوجد تعايش كبير مع المثلية الجنسية، لافتة إلى أن رجال الدين في الغرب يرفضون المثلية الجنسية ولكن رأيهم غير مؤثر في مواجهة انتشار أفكار المثلية الجنسية.

وكشفت الدكتورة براءة جاسم، في لقاء ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، عن أن هناك فلاسفة ندرس تاريخهم في كتبنا ونختفي بهم وقاموا بالترويج للمثلية الجنسية أبرزهم أفلاطون.

وأشارت الدكتورة النفسية براءة جاسم، إلى أن هناك شركات عالمية تخضع لضغوط النوع الجنسي وإلغاء النوع الجنسي في الخارج، كما أن محلات الملابس تميل الآن إلى عدم وجود تفرقة بين الرجال والنساء ومحلات الألعاب أيضا، مؤكدة أن أي شخص يتحدث عن فكرة الإنجاب واستحالتها بين المثليين يعتبروه متخلفا