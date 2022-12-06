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أعلن فرناندو سانتوس المدير الفني لمنتخب البرتغال، التشكيل الذي سيخوض مواجهة سويسرا مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم 2022.

ويحتضن ملعب لوسيل المواجهة المرتقبة بين منتخبي البرتغال وسويسرا، والتي ستنطلق في التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء، في ختام مباريات دور الـ 16 من المونديال.

ويجلس المهاجم كريستيانو رونالدو على مقاعد بدلاء المنتخب البرتغالي في مواجهة سويسرا مساء اليوم، لأول مرة منذ انطلاق بطولة كأس العالم 2022.

وجاء تشكيل المنتخب المغربي في مواجهة اليوم كما يلي:

حراسة المرمى: كوستا

الدفاع: دالوت، بيبي، أنطونيو سيلفا، جيريرو

خط الوسط: برناردو سيلفا، ويليام كارفاليو، أوتافيو

الهجوم: جواو فيليكس، جونسالو راموس، برونو فيرنانديز.