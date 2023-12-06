معبر رفح يسجل دخول 3500 شاحنة مساعدات لقطاع غزة منذ أكتوبر الماضي

أكد مصدر مسئول في شمال سيناء، أن معبر رفح البري سجل دخول 3500 شاحنة مساعدات منذ أكتوبر الماضي لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مقدمة من الهيئات المصرية والمساعدات الدولية.

وأضاف المصدر أن 2000 شاحنة مساعدات وصلت إلى شمال سيناء من المنظمات المصرية تحت غطاء التحالف الوطني للأعمال التنموية وحياة كريمة والأحزاب والجمعيات، ويجري إدخال الشاحنات تباعا وفقا للإجراءات المنظمة لذلك.

وفي معبر رفح البري، أكد مصدر مسئول أن المعبر يعمل بشكل دوري، ويجهز اليوم الأربعاء لحركة استقبال الجرحي والمصابين الفلسطينيين وأصحاب الجوازات الأجنبية، فيما يتم إدخال شاحنات المساعدات إلى القطاع.

ولفت المصدر إلى أن المعبر سيستقبل اليوم 20 جريحًا ومصابًا فلسطينيًا لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، بجانب استقبال 251 من حملة الجوازات الأجنبية، و208 من حملة الجوازات المصرية، بجانب دخول وفد من منظمة أطباء بلا حدود إلى قطاع غزة.

وأضاف المصدر أنه يجري التجهيز لإدخال دفعة جديدة من شاحنات المساعدات تحتوي على كميات من الأغذية والأدوية والمستلزمات الطبية والأدوية والمواد الإغاثية، حيث تم التنسيق بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني.