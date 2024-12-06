النواب الأمريكي يرفض إصدار تقرير أخلاقيات عن مات جايتز

رفض مجلس النواب الأمريكي الجهود الديمقراطية التي سعت للضغط من أجل الإفراج عن تقرير الأخلاقيات المتعلق بالنائب مات جايتز، مما زاد من حالة الغموض بشأن مصير التحقيق المستمر منذ سنوات في مزاعم سوء السلوك الجنسي.

وجاءت الأصوات، التي كانت على أساس حزبي تقريبا، بعد ضغط الديمقراطيين من أجل نشر النتائج على الرغم من أن المرشح الجمهوري جايتز من ولاية فلوريدا غادر الكونجرس وسحب ترشيحه لمنصب المدعي العام في إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

ودفع الجمهوريون بأن أي تحقيق في الكونجرس بشأن جايتز انتهى عندما استقال من مجلس النواب. كما طلب رئيس المجلس، مايك جونسون، من اللجنة عدم نشر التقرير، قائلا إنه سيكون سابقة سيئة.



وفي حين أنه تم نشر تقارير سابقة تتعلق بالسلوكيات الأخلاقية بعد استقالة أعضاء من الكونجرس، فإن ذلك نادر للغاية.