شركات السياحة تطرح برامج لتنظيم رحلات عمرة نصف العام بالتقسيط بدون فوائد

• القطان: 220 ألف معتمر منذ أكتوبر الماضى و28 ألف جنيه الحد الأدنى لعمرة رجب

بدأت شركات السياحة طرح برامج جديدة لتنظيم رحلات عمرة نصف العام بالتقسيط بدون فوائد عن طريق البنوك لجميع الخدمات السياحية المقدمة لعملاء وذلك فى محاولة منها لزيادة الإقبال وجذب أكبر عدد من الراغبين والاستفادة من النظام المفتوح المتبع فى رحلات عمرة شهر رجب المقبل.

وافقت وزارة السياحة والآثار رسميا على الخطة التشغيلية لموسم العمرة خلال شهر رجب المقبل من العام الهجرى 1444 والذى يبدأ يوم 23 يناير الحالى بنظام السقف المفتوح المتبع حاليا منذ انطلاق موسم العمرة الحالى فى 5 اكتوبر الماضى. فيما تدرس الوزارة مطالب بعض شركات السياحة بإقرار نظام الحصص خلال رحلات شهرى الذروة فى شعبان ورمضان.

وأعلنت الشركات على مواقع السوشيال ميديا وعلى مداخل مقراتها بالمحافظات المختلفة إعلانات ترويجية لجذب أكبر عدد من الراغبين ومعالجة ضعف الإقبال الذى شهدته الرحلات التى تمت خلال شهرى نوفمبر وديسمبر الماضيين..

وأوضحت الشركات أنه حال سداد قيمة البرنامج بالكامل عند الحجز لا يطبق أى زيادة على سعر البرنامج نتيجة تغير سعر الريال السعودى.

وتشير إحصاءات العمرة أن أكثر من 85% من المواطنين الذين سافروا لأداء العمرة منذ بداية الموسم أكتوبر الماضى وحتى الآن اختاروا البرامج الاقتصادية.

ومن جانبه، قال وجيه القطان عضو غرفة شركات السياحة إن أعداد المعتمرين المصريين منذ بداية موسم العمرة أكتوبر الماضى وحتى الآن بلغ نحو 220 ألف معتمر.. مشيرا إلى أن أعداد المسافرين للعمرة حاليا متوسطة وستستمر وفقا لهذا المنوال حتى النصف الثانى من شهر يناير الحالى وبدء إجازات منتصف العام الدراسى والتى يقبل خلالها المصريين على السفر لأداء المناسك.

وأضاف القطان أن أعداد المسافرين للعمرة سيرتفع خلال شهر رجب المقبل والذى سيبدأ يوم 23 يناير الحالى.. لافتا إلى أن أعداد المسافرين خلال هذا الشهر لأداء العمرة لن يقل عن 50 ألفا وفقا لأقل التوقعات.. مشيرا إلى أن أسعار برامج العمرة المستوى الاقتصادى خلال شهر رجب ستبدأ من 28 ألف جنيه.

وأشار عضو غرفة شركات السياحة إلى أنه رغم زيادة أسعار بعض برامج العمرة خلال الأسابيع الماضية بعد الارتفاع الذى طرأ على سعر صرف الريال السعودى وأيضا سعر تذكرة الطيران، علاوة عن أسعار فنادق إقامة المعتمرين بمكة المكرمة والمدينة المنورة إلا أن نسب إلغاء الحاجزين لبرامج العمرة عادية ولا تدعو للقلق.. لافتا إلى أن أعداد المعتمرين المصريين كانت ستتضاعف لولا تعدد تأشيرات السفر للسعودية والتى تسمح لحامليها بأداء مناسك العمرة خاصة تأشيرة الزيارة بأنواعها.

وأوضح القطان أن الوزارة لم تقرر حتى الآن الخطة التشغيلية لموسم العمرة خلال شهرى شعبان ورمضان وذلك انتظارا لتحديد السعة الاستيعابية القصوى للنقل من قبل شركات الطيران خلال هذين الشهرين.. مشيرا إلى أن كل المؤشرات تؤكد أنه سيتم تحديد كوتة عددية لكل شركة سياحة خلال شعبان ورمضان.