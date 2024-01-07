حماس: استهداف الاحتلال الصحفيين جريمة حرب

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اعتبرت حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) -في بيان- أن استهداف الجيش الإسرائيلي الصحفيين حمزة الدحدوح ومصطفى ثريا بقصف جنوبي قطاع غزة جريمة حرب متعمدة هدفها إرهاب وثني الصحفيين عن نقل الحقيقة.

وأضافت "أمام جرائم الاحتلال النكراء بحق الصحفيين الذي اغتال العدو منهم 109 والمجازر البشعة بحق المدنيين والأطفال والنساء فإننا نطالب المؤسسات الحقوقية الدولية بتوثيق هذه الجرائم بحق شعبنا لمحاكمة هذا الكيان المارق"، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري

وتقدمت الحركة بالتعازي إلى الصحفي وائل الدحدوح مراسل الجزيرة باستشهاد نجله الأكبر حمزة ولعائلة الصحفي مصطفى ثريا.