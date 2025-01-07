تستعد الولايات المتحدة لما وصف بإجتياح قطبي، حيث تتعرض عدد من الولايات لموجة برد تُنذر بدرجات حرارة قياسية وأمطار ثلجية كثيفة ستؤثر على ملايين من المواطنين الأمريكيين والمقيمين خلال الأسبوع القادم، حسب موقع الجزيرة.

وتشير التحليلات إلى أن هذه الموجة قد تكون من أشد موجات البرد في السنوات الأخيرة، مع انخفاض درجات الحرارة إلى 17 درجة مئوية تحت المتوسط الموسمي، ويعتقد الباحثون أن هذه البرودة القاسية ناتجة عن تغيرات كبيرة في الضغط الجوي وتحولات في الدوامة القطبية.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية الوطنية حدوث اضطرابات كبيرة في حركة السفر، مع رياح باردة خطرة جنوب شرق البلاد، وتساقط ثلوج كثيف في مناطق مثل جبال الأبلاش ووادي أوهايو وبحيرات غريت ليكس والوسط الأطلسي. ومن المتوقع أن تستمر هذه الظاهرة الجوية العنيفة حتى منتصف يناير، مما يجعلها واحدة من أبرد بدايات العام منذ أكثر من عقد.

تعرف الدوامة القطبية بأنها مناطق ضغط منخفض مستمرة وواسعة النطاق تدور بطريقة تشبه الإعصار أعلى كل قطب، وتمتد في عمق الغلاف الجوي للأعلى، تتسبَّب هذه الدوامات في كتلة كبيرة من الهواء البارد الكثيف تحتها وتُحيط بكل قطب.

في الحالة الطبيعية، فإن هذه الدوامات تكون في صورة خلية أو قُبة واحدة متماسكة، وبالتالي يكون الهواء البارد أسفلها محصورا تماما عند الدوائر القطبية فقط، لكن في بعض الأحيان فإن تلك الدوامات قد تضعف، هنا يمكن أن تنقسم إلى خليتين أو أكثر، وتبدأ في السفر بعيدا عن القطبين، وعندما تكون ضعيفة للغاية يمكن أن تتفتَّت بشكل كبير وبالتالي تسافر جنوبا إلى مناطق أعمق، وصولا إلى عمق دول مثل الولايات المتحدة الأميركية.

وفي هذا العام، تسهم منطقتان للضغط المرتفع في توجيه الهواء الجليدي من كندا إلى الولايات المتحدة، مهيئة الظروف المناسبة لفترات طويلة من الطقس البارد والعواصف الثلجية.

وتستعد مدن مثل نيويورك وشيكاغو وبوسطن وفيلادلفيا وواشنطن لتساقط كثيف للثلوج، أما سواحل الخليج وشبه جزيرة فلوريدا، المعروفة بطقسها الشتوي المعتدل، فقد تشهد درجات حرارة متجمدة، كما أفاد بول باستيلوك، رئيس التنبؤات الطويلة الأمد في "أكو ويذر"، بأن هذه الموجة القطبية ستكون حدثا ممتدا لعدة أيام، مع توالي موجات من الهواء الشديد البرودة، مما يجعلها أكثر تأثيرا من موجات البرد القصيرة.

وتشكل الموجة القطبية تهديدا كبيرا بإحداث اضطرابات واسعة النطاق، بما في ذلك تلف شبكات الكهرباء، وتجمد الأنابيب، وأضرار مائية في المنازل ذات العزل الرديء، وتشير توقعات "أكو ويذر" إلى أنه إذا استمرت البرودة القطبية إلى ما بعد منتصف يناير ، فقد تعادل برودة يناير 2014، الذي كان أبرد بمقدار3.3 درجات مئوية عن المتوسط التاريخي في المناطق المتأثرة.