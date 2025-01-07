 غانا تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع جبهة البوليساريو الانفصالية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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غانا تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع جبهة البوليساريو الانفصالية

مروة محمد
نشر في: الثلاثاء 7 يناير 2025 - 12:09 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 يناير 2025 - 12:09 م

أعلنت غانا، اليوم، في وثيقة رسمية وجهتها وزارة الخارجية والاندماج الإقليمي إلى وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع جبهة البوليساريو الانفصالية.

وبحسب الوثيقة، قررت غانا "إبلاغ حكومة المملكة المغربية والاتحاد الإفريقي ومنظمة الأمم المتحدة بهذا الموقف على الفور، عبر القنوات الدبلوماسية".

وأعربت غانا، في الوثيقة الرسمية، عن دعمها لما قالت إنه "الجهود الصادقة التي تبذلها المملكة المغربية من أجل التوصل إلى حل مقبول من جميع الأطراف".

ويعمل المغرب على حسم ملف الصحراء المغربية عبر الطرق الدبلوماسية، واستطاع إضفاء زخم كبير على هذا الملف من خلال ما تم تحقيقه من مكتسبات منذ عام 2000، تتمثل في قطع أو تعليق 46 بلدا، من بينهم 13 بلدا إفريقيا، لعلاقاتها مع ما يسمى تنظيم البوليساريو الانفصالي.


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