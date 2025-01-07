استمرار تراجع أسعار الغاز في أوروبا لليوم الثاني

واصلت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي تراجعها لليوم الثاني على التوالي في التعاملات الأوروبية اليوم الثلاثاء في ظل تراجع المخاوف من نقص الإمدادات على المدى القصير، وعودة تركيز المتعاملين إلى أوضاع التخزين في الصيف المقبل.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن أسعار العقود الآجلة القياسية تراجعت اليوم بعد تراجعها أمس بنسبة 5% تقريبا على خلفية موجة البرد الشديد التي تتعرض لها أغلب مناطق أوروبا، مشيرة إلى ارتفاع الأسعار إلى أعلى مستوياتها منذ 14 شهرا في تعاملات الأسبوع الماضي بعد توقف ضخ الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب التي تمر بأراضي أوكرانيا مع بداية العام الحالي.

وقال وارين بترسون ومإيوا مانثي المحللان في مؤسسة آي.إن.جي جروب للخدمات المالية إن الضجيج الذي أحاط بتوقف ضخ الغاز الروسي عبر أوكرانيا هدأ والمضاربون الذين حققوا صافي استثمارات طويل الأجل قياسية خلال العام الماضي قد يبدأون في استبعاد بعض المخاطر."

وبحلول الساعة الثانية عشرة ونصف ظهرا في أمستردام، تراجع سعر العقود القياسية تسليم الشهر المقبل بنسبة 2% إلى 30ر46 يورو لكل ميجاوات.

ويتوقع بنك أوف أمريكا استمرار بقاء أسعار الغاز في أوروبا أقل من المستويات المرتفعة التي سجلتها في الفترة الماضية حتى نهاية العام الحالي، لكن هذه التوقعات تبدو أقل تشاؤما بشأن الأسعار من التوافق السائد في السوق، بحسب كريستوفر كوبلنت رئيس إدارة أبحاث سوق الطاقة الأوروبية في البنك الأمريكي.





