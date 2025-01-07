محافظ كفر الشيخ يتفقد عددا من شوارع المحافظة

تفقد اللواء علاء عبدالعاطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، عددًا من شوارع مدينة كفر الشيخ، للاطلاع على سير العمل بالمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها، ومتابعة مستوى النظافة، وإزالة الإشغالات من الشوارع والميادين، في إطار حرصه على متابعة المرافق العامة والخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتي ذلك بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء سامح العزب، مدير الإدارة العامة لمرور كفر الشيخ، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

وتابع محافظ كفر الشيخ، أعمال التطوير الجارية في الشوارع المختلفة، بالإضافة إلى أعمال الرصف بشارع الجيش، موجهًا بسرعة الانتهاء من جميع الأعمال في الوقت المحدد ووفقًا للخطة المعتمدة، لضمان تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين وتسهيل حركة المرور.

وحرص محافظ كفر الشيخ، على الاستماع لمشكلات ومتطلبات المواطنين الذين ألتقى بهم أثناء جولته، مؤكدًا أن تحقيق مصالح المواطنين والتعرف على احتياجاتهم أهم أولوياته، كما عبر المواطنين عن سعادتهم باستماع محافظ كفر الشيخ لهم، مؤكدين حرصه على التواصل معهم ميدانيًا.

ووجه المحافظ، بتكثيف حملات النظافة على مدار اليوم بجميع أنحاء المحافظة، ورفع القمامة من الشوارع والميادين والأماكن العامة، وتنظيف وتطهير شبكات الصرف الصحي، وصيانة أعمدة الإنارة، وإزالة الإشغالات من الشوارع، ومتابعة أعمال الرصف، وتقديم الخدمات المتميزة، والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لمدن ومراكز المحافظة، مؤكدًا تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكلف المحافظ، بالانتهاء من الأعمال الجارية لتطوير الشوارع وتوسعتها، ورصف الجزر الوسطى وتشجيرها، ودهان الأعمدة، واستكمال أعمال الانترلوك، وسرعة الانتهاء من خطة الرصف ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية.

وشدد المحافظ، على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز جميع المشروعات الجارية، ومتابعة سير العمل بشكل يومي، مؤكدًا أهمية تضافر كل الجهود بين جميع الجهات المعنية، لتحقيق الأهداف المنشودة، وتعزيز محاور التنمية بالمحافظة، والوقوف على احتياجات المواطنين.