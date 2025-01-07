 مهرجان الشارقة للأدب الإفريقي يطلق نسخته الأولى يناير الجاري - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مهرجان الشارقة للأدب الإفريقي يطلق نسخته الأولى يناير الجاري

منة عصام
نشر في: الثلاثاء 7 يناير 2025 - 10:31 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 7 يناير 2025 - 10:31 ص

تستعد إمارة الشارقة لإطلاق النسخة الأولى من مهرجان "الشارقة للأدب الإفريقي" يوم 24 يناير الجاري، ويستمر حتى يوم 27 من نفس الشهر، وذلك تحت عنوان "حكاية إفريقيا".

ومن المقرر أن يشتمل جدول المهرجان على فعاليات عديدة من ورش وندوات تنقل ثقافة الأدب الإفريقي الى الإمارة، وسوف تحتضن قاعة المدينة الجامعية كل الفعاليات.

ومن المقرر أن يشارك في الفعاليات 30 كاتبا وناشرا إفريقيا، و7 كتاب إماراتيين، فضلا عن 8 حلقات نقاشية لكتب جاري الاتفاق النهائي عليها، و4 جلسات حوارية، و3 فعاليات للطهي، و12 ورشة عمل مميزة للأطفال، بالإضافة الى عدد من الحفلات الموسيقية والأمسيات الشعرية.

والمهرجان يتم تحت رعاية هيئة الشارقة للكتاب التي يمثلها الرئيس التنفيذي أحمد بن ركاض العامري.


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