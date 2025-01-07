تفاصيل مباحثات وزيري خارجية الإمارات وإسرائيل في أبو ظبي

استقبل وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد، في أبوظبي، وزير خارجية إسرائيل جدعون ساعر.

ورحب الوزير الإماراتي بنظيره الإسرائيلي، وبحثا العلاقات الثنائية بين البلدين.

وجرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات والمستجدات في المنطقة، ولاسيما الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، وتطرقت مباحثات الجانبين إلى التطورات الإقليمية والدولية المبذولة للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار.

وأشار عبدالله بن زايد إلى الأهمية العاجلة للدفع نحو إيجاد أفق سياسي جاد لإعادة المفاوضات لتحقيق السلام الشامل القائم على أساس حل الدولتين، بما يسهم في ترسيخ دعائم الاستقرار وتحقيق الأمن المستدام في المنطقة وإنهاء العنف المتصاعد الذي تشهده.

وشدد على أهمية العمل من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتجنب اتساع رقعة الصراع في المنطقة، مشيرا إلى أن الأولوية هي إنهاء التوتر والعنف وحماية أرواح المدنيين وبذل كافة الجهود لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية الملحة.

وأكد أن منطقة الشرق الأوسط تعاني حالة غير مسبوقة من التوتر وعدم الاستقرار، وتحتاج إلى تعزيز العمل الدولي الجماعي من أجل إنهاء التطرف والتوتر والعنف المتصاعد، وتبني نهج السلام والازدهار والتنمية لمصلحة شعوبها.

وشدد على دعم دولة الإمارات لجهود الوساطة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية للتوصل لصفقة تبادل تقود إلى وقف دائم لإطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين، وكذلك إيصال المساعدات بشكل كاف وعلى نحو آمن ومستدام من دون أية عوائق إلى المدنيين في قطاع غزة.

وأشار إلى أن بناء السلام في المنطقة هو السبيل لترسيخ دعائم الاستقرار والأمن المستدامين بها وتلبية تطلعات شعوبها في التنمية الشاملة والحياة الكريمة.

كما أكد التزام دولة الإمارات الراسخ بدعم الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره، مشددا على مواقف دولة الإمارات الراسخة تجاه الشعب الفلسطيني على مدار العقود الماضية.

وأشار إلى أن الإمارات العربية المتحدة لن تدخر جهداً في مد يد العون للفلسطينيين، وستواصل تقديم المبادرات الإنسانية لغوثهم.

كما أكد ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي لمكافحة التطرف والكراهية والعنصرية ونشر قيم التسامح والتعايش المشترك والأخوة الإنسانية بين الشعوب.