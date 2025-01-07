ثلاثي هجومي في تشكيل سموحة لمواجهة الأهلي بالدوري

أعلن أحمد سامي، المدير الفني لنادي سموحة، التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة الأهلي، في بطولة الدوري.

الأهلي يستضيف نظيره فريق سموحة في الرابعة من مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي، قبل مباراة اليوم، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة وبفارق نقطتين عن الزمالك وبيراميدز، فيما يحتل سموحة المركز السابع عشر، قبل الأخير، برصيد 5 نقاط.

ويدخل سموحة مباراة اليوم بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: محمد أشرف.

خط الدفاع: بركات حجاج، محمد ربيعة، أبو بكر ليداي وإسلام جابر.

خط الوسط: محمد متولي كناريا، محمود صابر ودوكو دودو

الهجوم: عبد الكبير الوادي، محمد سعيد مكرونة وحسام حسن.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: حسين تيمور، عبد الرحمن عامر، أدهم أحمد، مصطفى البدري، أشرف مجدي، ميدو مصطفى، صامويل أمادو، محمد سعيد ريكا ومحمد سالم.