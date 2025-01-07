خاميس رودريجيز يقترب من مغادرة رايو فاليكانو

يقترب الكولومبي خاميس رودريجيز من مغادرة فريق رايو فاليكانو، حيث يفاوض النادي على فسخ عقده الذي ينتهي في 30 يونيو، وفقا لما ذكرته أبلغت به مصادر من النادي المدريدي وكالة الأنباء الإسبانية.

وستضع هذه المفاوضات نهاية لرحلة خاميس رودريجيز القصيرة مع رايو، حيث لم يحظَ بفرص كثيرة للمشاركة وبلغ إجمالي دقائقه 203 دقيقة موزعة على 7 مباريات، ولم يشارك كلاعب أساسي سوى في مباراتين فقط.

وتبخرت كل الآمال التي وصل بها الكولومبي إلى فاليكانو، حيث كان عازماً على استعادة بريقه في الدوري الإسباني بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في كوبا أمريكا 2024، خلال أشهر قليلة، ومنذ البداية، وجد نفسه على الهامش، ولم يره مدربه إينيجو بيريز كخيار أساسي أو كلاعب ثابت في التشكيل الأساسي.

وحظي لاعبون آخرون مثل خورخي دي فروتوس وأوناي لوبيز وإيسي بالازون وأوسكار تريخو بفرص أكثر منه في مركز خط الوسط والمهاجم الصريح، وهو ما أثر على قراره بفسخ العقد والبحث عن تحديات جديدة في نادٍ آخر.

وكانت آخر مرة شارك فيها خاميس، البالغ من العمر 33 عامًا في قائمة المباريات قبل شهر، في 7 ديسمبر 2024، حيث جلس على مقاعد البدلاء أمام فالنسيا، ولم يشارك أيضًا في المباريات التي خاضها الفريق أمام جيرونا وألافيس وأتلتيك بلباو وإشبيلية وفالنسيا، حيث شاهد المباريات من على مقاعد البدلاء.

ويمثل رحيل خاميس عن رايو انتكاسة جديدة في مسيرته الاحترافية، إذ ارتدى منذ رحيله عن ريال مدريد في عام 2020 قمصان إيفرتون الإنجليزي والريان القطري وأولمبياكوس اليوناني وساو باولو البرازيلي.