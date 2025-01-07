الجيش اللبناني يواصل بسط النفوذ على الجنوب عقب الانسحاب الإسرائيلي

بدأت وحدات من الجيش اللبناني، اليوم الثلاثاء، الانتشار للتمركز في مناطق جنوبي لبنان عقب انسحاب القوات الإسرائيلية منها.

وشمل الانتشار رأس الناقورة وعلما الشعب وطير حرفا - صور وبيت ليف - بنت جبيل وبلدات أخرى في القطاعَين الغربي والأوسط جنوبي البلد، فيما يُستكمل الانتشار في الناقورة، بحسب شبكة الحرة.

وتُتابع الوحدات المختصة المسح الهندسي بهدف إزالة الذخائر غير المنفجرة وفتح الطرقات وإزالة الركام، بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل واللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي سياق ذي صلة، قالت السفارة الأمريكية لدى بيروت الثلاثاء، إن رئيس لجنة آلية تنفيذ وقف الأعمال العدائية الجنرال الأمريكي جاسبر جيفرز زار رفقة الجنرال الفرنسي جيوم بونشان مقر اللواء الخامس للجيش اللبناني في القطاع الغربي لجنوب لبنان للاطلاع على عمليات إزالة الأسلحة والذخائر غير المصرح بها.

ويقع المقر على بعد خمسة كيلومترات شمال شرق بلدة الناقورة، التي هي الآن تحت سيطرة الجيش اللبناني بعد تنفيذ المرحلة الأولى من انسحاب القوات الإسرائيلية في 6 ديسمبر.

وكجزء من عملية الانتقال التي أتاحت تنفيذها اللجنة، قام الجيش اللبناني بنشر قواته في المنطقة على الفور من أجل تطهير الطرق وإزالة الذخائر غير المصرح بها.

ووفق المصدر نفسه، اطلع الجنرالان جيفرز وبونشان على مخزونات الأسلحة التي سوف يتم تدميرها في الأيام المقبلة، والتي استولى عليها الجيش اللبناني من الجماعات المسلحة غير المصرح لها.

وقال جيفرز إن الجيش اللبناني هو المؤسسة الشرعية التي توفر الأمن للبنان، مضيفا: «هو يستمر في الإثبات لي ولبقية أعضاء اللجنة أن لديه القدرة والنية والقيادة لتأمين لبنان والدفاع عنه».