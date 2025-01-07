 الصين تصدر توجيها لبناء سوق وطنية موحدة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الصين تصدر توجيها لبناء سوق وطنية موحدة

بكين - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 7 يناير 2025 - 9:23 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 7 يناير 2025 - 9:23 ص

أصدرت الهيئة الوطنية للتنمية والإصلاح وهي أعلى سلطة للتخطيط في الصين اليوم الثلاثاء توجيها لبناء سوق موحدة صينية

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن هذه الخطوة جزء من جهود تستهدف تنفيذ مهام محددة تم عرضها في مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي الصيني في ديسمبر الماضي والذي ركز على أهمية صياغة توجيه لإقامة سوق وطنية موحدة.

ويستهدف التوجيه تشجيع كل السلطات المحلية والإدارات الحكومية على تسريع تكاملها في سوق وطنية موحدة مع دعم تنميتها بنشاط، بحسب الهيئة الوطنية للتنمية والإصلاح.

وحدد التوجيه إجراءات أساسية مطلوبة، ومنها توحيد المؤسسات والقواعد الأساسية للسوق، وتحسين اتصال البنية التحتية للسوق عالية المستوى، وبناء سوق موحدة للعناصر والموارد، وتعزيز التكامل عالي المستوى لأسواق السلع والخدمات، وتحسين التنظيم العادل والموحد، والحد من المنافسة غير العادلة في السوق والتدخلات غير المناسبة.

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