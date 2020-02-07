وزير الاقتصاد الألماني يأمل في عصر نهضة لإنتاج البطاريات الكهربائية

أعرب وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، عن أمله في عصر نهضة لإنتاج البطاريات الكهربائية في ألمانيا.

وقال ألتماير، اليوم الجمعة، في مدينة كايزرسلاوترن، حيث تعتزم شركة السيارات أوبل إنتاج خلايا البطاريات للسيارات الكهربائية مع الشركة الأم مجموعة (بي إس إيه) والشركة الفرنسية الفرعية "توتال": "هناك منظور مستقبلي بأن يعود إنتاج خلايا البطاريات، التي اعتقدنا أنها فُقدت في ألمانيا وأوروبا لفترة طويلة، في هذا الموقع".

وتابع الوزير الألماني: "يعد ذلك قرارا سياسيا صناعيا من الدرجة الأولى"، لافتا إلى أن الحكومة الاتحادية تعتزم المشاركة في هذا الاستثمار أيضا.

وبحسب شركة أوبل، من المقرر استثمار نحو ملياري يورو في أكبر إنتاج لخلايا البطاريات للسيارات الكهربائية في ألمانيا. ومن المقرر تدشين المصنع في منطقة بفالتس جنوب غربي ألمانيا في عام 2024، ومن المقرر أن يشمل نحو ألفي فرصة عمل.

ومن جانبه قال المدير التنفيذي لشركة أوبل، ميشائل لوشلر: "سينشأ مشروع قرن حقيقي في كايزرسلاوترن"، موضحا أنه من الممكن من خلال المشروع إمداد نحو نصف مليون سيارة سنويا بخلايا بطاريات يتم إنتاجها في منطقة بفالتس.