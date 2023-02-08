المستشار الألماني شولتس يتعهد بتقديم المزيد من الدعم لتركيا

تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس لتركيا بتقديم المزيد من الدعم لها بعد كارثة أسوأ زلزال في المنطقة الحدودية التركية السورية والتي أوقعت آلاف القتلى.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت في برلين مساء اليوم الثلاثاء، إن شولتس وعد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بتقديم "المزيد من الدعم الشامل للتغلب على هذه المحنة".

وكانت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، أعلنت بعد وقوع كارثة الزلزال أمس الإثنين، أن هيئة الإسناد التقني في ألمانيا "تي إتش دبليو" تعد لتوريد مولدات كهرباء للطوارئ وخيام وأغطية.

ويعتزم فريق من الهيئة يضم 50 شخصا التوجه إلى تركيا هذه الليلة بتكليف من الحكومة الألمانية.

وذكر هيبشترايت أن شولتس أعرب لأردوغان خلال الاتصال الهاتفي بعد ظهر اليوم عن "خالص عزائه في وفاة العديد من الأشخاص"، مشيرا إلى أن أردوغان أشاد بالدعم الدولي.