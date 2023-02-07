السعودية توجه بتسيير جسر جوي لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا

أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، بتسيير جسر جوي وتقديم مساعدات متنوعة لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا.



ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية، فإن التوجيهات الملكية وجهت مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتسيير جسر جوي وتقديم مساعدات صحية وإيوائية وغذائية ولوجستية لتخفيف آثار الزلزال على الشعبين السوري والتركي وتنظيم حملة شعبية عبر منصة "ساهم" لمساعدة ضحايا الزلزال.



وأكد المستشار بالديوان الملكي السعودي المشرف العام على المركز الدكتور عبد الله بن عبدالعزيز الربيعة، أن المساعدات المقدمة تأتي انطلاقًا من حرص خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على الوقوف إلى جانب المتضررين من أبناء الشعبين السوري والتركي والتخفيف من آثار الزلزال المدمر الذي تسبب في خسائر فادحة بالأرواح والممتلكات في سوريا وتركيا.



وأوضح أنه سيجري بموجب التوجيه الكريم تقديم مساعدات غذائية وإيوائية وطبية متنوعة دعما لجهود الإنقاذ وإغاثة المنكوبين.



وضرب زلزال بقوة 7.9 درجة فجر اليوم تركيا ووصلت ارتداداته إلى مدن شمال سوريا والعراق، وهو ما أدى إلى دمار في عدد من المدن وخلفه زلزال آخر بقوة 7.8 درجة، ما أسفر عن سقوط آلاف من القتلى والجرحى.