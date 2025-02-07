فاروق جويدة: مشاهد عودة الفلسطينيين إلى شمال غزة يوما من أيام القيامة

أكد الكاتب والشاعر فاروق جويدة، أن مستقبل الشعب الفلسطيني يكمن في أطفاله، مستشهدًا بقول سيدة فلسطينية: «مات لي 7؛ لكن خلفت 9».

ووصف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر شاشة «MBC مصر»، مشاهد الحشود عودة الفلسطينيين النازحين إلى شمال غزة، رغم دمار منازلهم؛ بأنها «مشهد من يوم القيامة»، قائلا:« شكلهم كان كأنهم في يوم القيامة، لم يكن المشهد عاديا».

وأشار إلى أن رهان إسرائيل على مدار 15 شهرًا كان على كسر الفلسطينيين ودفعهم للهجرة إلى الأردن وسيناء، مستذكرا وصف ياسر عرفات لهم بـ «شعب الجبارين».

وأشاد بصمود الشعب الفلسطيني، قائلا: «في جيناتهم شيء غريب، تحملوا امتحانات وظروفا كانت لتكسر أي شعب آخر».

وأعرب عن ثقته في مصر، معقبا :«لا أخاف على مصر، لكن لا يمكن إسقاط الأطماع من الحسابات».

وأضاف أن الوطن العربي يمتلك مقومات عظيمة، فهو مهد الأنبياء، وهي ميزة لا تتوفر في أي مكان آخر في العالم، كما يتميز بوحدته الجغرافية والدينية وجنسه الواحد، بالإضافة إلى إمكانياته الاقتصادية الهائلة التي جعلته أغنى مناطق العالم.

وانتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واصفا إياه بـ «المقاول»، قائلا إنه يتحدث بمنطق الهنود الحمر، مضيفا أنا «ذهبت إلى أمريكا وعدت، وأنا غير منبهر بالنموذج الأمريكي».