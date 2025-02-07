تشهد محافظة دمياط، اليوم، موجة من الطقس السيئ، حيث هبت رياح عاتية محملة بالرمال والأتربة، مصحوبة بأمطار متوسطة إلى غزيرة، ما دفع السلطات إلى إعلان حالة الطوارئ. وسجلت درجات الحرارة انخفاضًا ملحوظًا، إذ بلغت العظمى 13 درجة مئوية، فيما وصلت الصغرى إلى 9 درجات.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أن محافظات الوجه البحري، ومنها دمياط، تتأثر بموجة برد قارسة، وسط توقعات باستمرار هذه الأحوال حتى الجمعة. كما شهدت مناطق مثل الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ ودمياط أمطارًا رعدية، مما أدى إلى ارتفاع أمواج البحر المتوسط إلى أكثر من 5 أمتار واضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية.

وفي رأس البر، تسبب اشتداد الرياح وتساقط الأمطار الغزيرة في تجاوز مياه البحر الحواجز الطبيعية ووصولها إلى منطقة الكافيهات والشاليهات، مما زاد من تأثيرات الطقس العاصف.

ورغم الأحوال الجوية الصعبة، أكد المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط استمرار العمل بالميناء بشكل طبيعي، حيث استقبل وتعامل مع 37 سفينة متنوعة خلال الـ24 ساعة الماضية دون تأخير في العمليات التشغيلية.

من جانبه، أوضح الريس حسام خليل، رئيس جمعية الصيادين بعزبة البرج، أن الطقس العاصف أثر سلبًا على نشاط الصيد خلال اليومين الماضيين، متوقعًا استمرار هذه الأوضاع بسبب "نوة الكرم"، التي بدأت في 28 يناير وتستمر لمدة أسبوع أو أكثر، ما دفع العديد من مراكب الصيد الصغيرة إلى التوقف انتظارًا لتحسن الأحوال الجوية.