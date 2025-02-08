دخول 8 شاحنات وقود إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم

أفادت قناة القاهرة الإخبارية على لسان مراسلتها من معبر رفح ريهام إبراهيم، بدخول 8 شاحنات مساعدات محملة بالوقود اليوم إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم.

وأضافت خلال رسالة على الهواء عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الاحتلال الإسرائيلي لم يسمح بدخول المساعدات الإنسانية اليوم إلى قطاع غزة التي كانت تحمل الخيام وهي واحدة من أهم المساعدات الضرورية إلى قطاع غزة بسبب الموجة الباردة التي تضرب غزة.

وتابعت: «وصل اليوم 47 من الجرحى والمصابين بقطاع غزة إلى معبر رفح والإصابات متعددة بين جروح وكسور بسبب ويلات الحرب التي استمرت لمدة 15 شهرًا في قطاع غزة وكذلك بعض الأمراض المزمنة التي تحتاج إلى رعاية مركزة ووحدات طبية خاصة».

وأشارت إلى أن المصابين وصلوا إلى معبر رفح ومن ثم إلى مستشفيات العريش العام و الشيخ زويد وبئر عبد ليحصلوا على الرعاية الطبية اللازمة.